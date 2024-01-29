Кирсанова Виктория Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанова Виктория Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирсанов Олег Сергеевич

Рождение ребёнка
27.08.2007

Дочь: Кирсанова Анна Олеговна

Отец ребёнка: Кирсанов Олег Сергеевич

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