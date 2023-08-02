Усков Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усков Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.10.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усков Владимир Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
12.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Смерть
31.10.1984
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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