Кутлубулатова (Аккужина) Миниса Гайнетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутлубулатова (Аккужина) Миниса Гайнетдиновна

Место рождения

д.Альмасово Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аккужин Гайнетдин

Мать: Аккужина ?

д.Альмасово Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
1931

Сын: Кутлубулатов Файздрахман Хасанович

Отец ребёнка: Кутлубулатов Хасан Исмагилович

д.Калаево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
18.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кутлубулатов Хасан Исмагилович

д.Калаево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
06.02.1953

Сын: Кутлубулатов Ишбулды Хасанович

Отец ребёнка: Кутлубулатов Хасан Исмагилович

д.Калаево Кугарчинского района БАССР
Смерть
Неизвестно
д.Калаево Кугарчинского района БАССР
Похороны
Неизвестно
д.Калаево Кугарчинского района БАССР
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