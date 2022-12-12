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Ильин Яков Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1918

Сын: Ильин Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Машкино, Конышевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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