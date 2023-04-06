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Марина

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Пунин Гордей Фотиевич

Отец ребёнка: Фотий Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Степан Фотиевич

Отец ребёнка: Фотий Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Василий Фотиевич

Отец ребёнка: Фотий Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Васюкова Степанида Фотиевна

Отец ребёнка: Фотий Степанович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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