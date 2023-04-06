Марина
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Фотий Степанович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Степан Фотиевич
Отец ребёнка: Фотий Степанович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Василий Фотиевич
Отец ребёнка: Фотий Степанович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Васюкова Степанида Фотиевна
Отец ребёнка: Фотий Степанович
Смерть
Неизвестно