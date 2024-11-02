Жидкова (Разумова) Агрофена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкова (Разумова) Агрофена Александровна

Место рождения

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Разумов Александр Протасович

Мать: Разумова Евдокия Васильевна

Андрианово, город Шахунья, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Большая Свеча, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Жидков Василий Петрович

Большая Свеча, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зацепина (Жидкова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Жидков Василий Петрович

Большая Свеча, город Шахунья, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жидков Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Жидков Василий Петрович

Большая Свеча, город Шахунья, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидков Василий Петрович

Смерть
Неизвестно

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