Жидкова (Разумова) Агрофена Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жидков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Жидков Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зацепина (Жидкова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Жидков Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жидков Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Жидков Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно