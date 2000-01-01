(Долина) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долина) Анастасия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1905

Сын: Долин Александр Александрович

Отец ребёнка: Долин Александр Евстафьевич

Рождение ребёнка
12.08.1906

Дочь: Долина Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Долин Александр Евстафьевич

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Рождение ребёнка
12.08.1906

Дочь: Долина Фекла Александровна

Отец ребёнка: Долин Александр Евстафьевич

Гагарысова деревня
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долин Александр Евстафьевич

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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