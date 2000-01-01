Стефаненко (Барадулин) Прохор Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1921
Дочь: Екатерина Прохоровна Стефаненко
Мать ребёнка: Стефаненко Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
01.01.1923
Дочь: Степанова Анастасия Прохоровна
Мать ребёнка: Стефаненко Татьяна Кирилловна
Кемеровская область, Ижморский район, деревня Пушкино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Александр Прохорович
Мать ребёнка: Стефаненко Татьяна Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стефаненко Фёдор Прохорович
Мать ребёнка: Стефаненко Татьяна Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1948
Кемеровская обл, Ижморский район, д. Пушкино