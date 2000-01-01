Стефаненко (Барадулин) Прохор Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефаненко (Барадулин) Прохор Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1921

Дочь: Екатерина Прохоровна Стефаненко

Мать ребёнка: Стефаненко Татьяна Кирилловна

Рождение ребёнка
01.01.1923

Дочь: Степанова Анастасия Прохоровна

Мать ребёнка: Стефаненко Татьяна Кирилловна

Кемеровская область, Ижморский район, деревня Пушкино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Александр Прохорович

Мать ребёнка: Стефаненко Татьяна Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стефаненко Фёдор Прохорович

Мать ребёнка: Стефаненко Татьяна Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефаненко Татьяна Кирилловна

Смерть
Около 1948
Кемеровская обл, Ижморский район, д. Пушкино
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