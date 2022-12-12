Аралова-Петерсон (Аралова) Вера Ипполитовна
Место рожденияВинница, Подольская губерния (ныне - Винницкая область, Украина)
Дата рождения1991
Дата смерти2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Винница, Подольская губерния (ныне - Винницкая область, Украина)
Место жительства
С 1993
Вашингтон
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2001