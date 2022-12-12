Аралова-Петерсон (Аралова) Вера Ипполитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аралова-Петерсон (Аралова) Вера Ипполитовна

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Место рождения

Винница, Подольская губерния (ныне - Винницкая область, Украина)

Дата рождения

1991

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Винница, Подольская губерния (ныне - Винницкая область, Украина)
Место жительства
С 1993
Вашингтон
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2001
Москва, город федерального значения Москва
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