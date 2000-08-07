Бондарев Владимир Викторович
Место рождения
Дата рождения06.08.1939
Дата смерти07.08.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.19
Сын: Бондарев Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Бондарева (Гончар) Валентина Петровна
Рождение
06.08.1939
Рождение ребёнка
22.08.1965
Дочь: Васина (Бондарева) Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Бондарева (Гончар) Валентина Петровна
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
30.10.1982
Дочь: Андриянова Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Бондарева (Гончар) Валентина Петровна
Смерть
07.08.2000