Бондарев Владимир Викторович 06.08.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бондарев Владимир Викторович

Место рождения

Самарка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

06.08.1939

Дата смерти

07.08.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.19

Сын: Бондарев Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Бондарева (Гончар) Валентина Петровна

Рождение
06.08.1939

Отец: Бондарев Виктор Зиновьевич

Мать: Бондарева (Орлова) Анастасия Евтихиевна

Самарка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
22.08.1965

Дочь: Васина (Бондарева) Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Бондарева (Гончар) Валентина Петровна

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Рождение ребёнка
30.10.1982

Дочь: Андриянова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Бондарева (Гончар) Валентина Петровна

Смерть
07.08.2000

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