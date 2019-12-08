Корягина (Юдина) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1930
Дата смерти08.12.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1957
Дочь: Попкова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Корягин Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.04.1960
Дочь: Трущелева Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Корягин Владимир Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.09.1962
Дочь: Воробьева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Корягин Владимир Дмитриевич
Смерть
08.12.2019