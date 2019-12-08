Корягина (Юдина) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корягина (Юдина) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1930

Дата смерти

08.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1957

Дочь: Попкова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Корягин Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
21.04.1960

Дочь: Трущелева Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Корягин Владимир Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.09.1962

Дочь: Воробьева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Корягин Владимир Дмитриевич

Смерть
08.12.2019
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