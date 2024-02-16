Козлов Федор Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.08.1952
Дочь: Грязнова Лариса Фёдоровна
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
05.05.1956
Дочь: Хлебородова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно