Козлов Федор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Федор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1952

Дочь: Грязнова Лариса Фёдоровна

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
05.05.1956

Дочь: Хлебородова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Валерий Федорович

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Николай Федорович

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Петр Федорович

Мать ребёнка: Козлова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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