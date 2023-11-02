Селезнева (Парфенова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Парфенова) Галина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1975

Отец: Парфенов Александр Тимофеевич

Мать: Парфенова Тамара Анатольевна

Рождение ребёнка
14.03.1996

Дочь: Русановская Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Селезнев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
16.03.2002

Дочь: Селезнева Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Селезнев Алексей Николаевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Алексей Николаевич

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