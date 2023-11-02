Селезнева (Парфенова) Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1975
Рождение ребёнка
14.03.1996
Дочь: Русановская Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Селезнев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
16.03.2002
Дочь: Селезнева Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Селезнев Алексей Николаевич
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно