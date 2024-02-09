Бондарь Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарь Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондарь Светлана Григорьевна

Мать ребёнка: Бондарь Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бондарь Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Бондарь Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарь Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно

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