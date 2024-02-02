Рыбакова (Юшкова) Людмила (Люся) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Юшкова) Людмила (Люся)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юшков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова Надежда Николаена

Отец ребёнка: Рыбаков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Рыбаков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Рыбаков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Николай

Смерть
Неизвестно
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