Рыбакова (Юшкова) Людмила (Люся)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юшков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова Надежда Николаена
Отец ребёнка: Рыбаков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Рыбаков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбаков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Рыбаков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыбаков Николай
Смерть
Неизвестно