Савченко Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.1970
Дочь: Краснолобова Юлия Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности