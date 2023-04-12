Киселева (Носова) Агриппина Изосимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Киселев Диомид Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Морокуева Елизавета Диомидовна
Отец ребёнка: Киселев Диомид Васильевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Киселев Дмитрий Диомидович
Отец ребёнка: Киселев Диомид Васильевич
Смерть
1827