Киселева (Носова) Агриппина Изосимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Носова) Агриппина Изосимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1827

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Киселев Иван Диомидович

Отец ребёнка: Киселев Диомид Васильевич

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Морокуева Елизавета Диомидовна

Отец ребёнка: Киселев Диомид Васильевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Киселев Дмитрий Диомидович

Отец ребёнка: Киселев Диомид Васильевич

Смерть
1827
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