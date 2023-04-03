Тимофей Львов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Лев Иванов
Мать: Гликерия Архипова
Рождение ребёнка
13.11.1832
Сын: Филимон Тимофеев
Мать ребёнка: Анисья Стефанова
Рождение ребёнка
До 1832
Дочь: Марфа Тимофеева
Мать ребёнка: Анисья Стефанова
Рождение ребёнка
23.05.1834
Дочь: Елена Тимофеева
Мать ребёнка: Анисья Стефанова
Рождение ребёнка
22.02.1838
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Анисья Стефанова
Бракосочетание
17.04.1839
Жена: Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Егор Тимофеев
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Фёкла Тимофеева
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
05.01.1848
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Косма Тимофеев
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Агрипина Тимофеева
Мать ребёнка: Ксения Моисеева
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1850 и 1858