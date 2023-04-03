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Тимофей Львов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Мужской

Отец

Около 1763 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Жена

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Лев Иванов

Мать: Гликерия Архипова

Рождение ребёнка
13.11.1832

Сын: Филимон Тимофеев

Мать ребёнка: Анисья Стефанова

Рождение ребёнка
До 1832

Дочь: Марфа Тимофеева

Мать ребёнка: Анисья Стефанова

Рождение ребёнка
23.05.1834

Дочь: Елена Тимофеева

Мать ребёнка: Анисья Стефанова

Рождение ребёнка
22.02.1838

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Анисья Стефанова

Бракосочетание
17.04.1839

Жена: Ксения Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Егор Тимофеев

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Фёкла Тимофеева

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Рождение ребёнка
05.01.1848

Сын: Копченов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Косма Тимофеев

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Агрипина Тимофеева

Мать ребёнка: Ксения Моисеева

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1850 и 1858
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