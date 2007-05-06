Турлыкова (Емельянова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турлыкова (Емельянова) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1926

Дата смерти

06.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1926

Отец: Емельянов Павел Михайлович

Мать: Емельянова Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
24.11.1959

Дочь: Веснина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Турлыков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
11.08.1961

Дочь: Маркова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Турлыков Михаил Иванович

Рождение ребёнка
10.04.1963

Сын: Турлыков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Турлыков Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турлыков Михаил Иванович

Смерть
06.05.2007
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