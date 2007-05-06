Турлыкова (Емельянова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1926
Дата смерти06.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1926
Рождение ребёнка
24.11.1959
Дочь: Веснина Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Турлыков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1961
Дочь: Маркова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Турлыков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
10.04.1963
Сын: Турлыков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Турлыков Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.2007