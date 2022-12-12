Федотова (Пронькина) Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Пронькина) Вера Владимировна

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Место рождения

Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

23.01.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
17.06.1995

Муж: скрыто настройками приватности

Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.05.1998

Дочь: Федотова Анна Руслановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.06.2003

Дочь: Федотова Полина Руслановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
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