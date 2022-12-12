Федотова (Пронькина) Вера Владимировна
Место рождения
Дата рождения23.01.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.06.1995
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.05.1998
Дочь: Федотова Анна Руслановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.06.2003
Дочь: Федотова Полина Руслановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности