Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Чурила Яков Григорьев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Чурила Яков Григорьев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Чурила Яков Григорьев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Чурила Яков Григорьев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Мелания Яковлева
Отец ребёнка: Чурила Яков Григорьев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно