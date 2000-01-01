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Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810

Сын: Чурилин Федор Яковлев

Отец ребёнка: Чурила Яков Григорьев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Чурила Яков Григорьев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Чурилин Устин Яковлев

Отец ребёнка: Чурила Яков Григорьев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Чурилин Василий Яковлев

Отец ребёнка: Чурила Яков Григорьев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Мелания Яковлева

Отец ребёнка: Чурила Яков Григорьев

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурила Яков Григорьев

Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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