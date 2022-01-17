Зенкин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗенкин Сергей Николаевич

Зенкин Сергей Николаевич

avatar

Место рождения

Путятино, Путятинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

08.06.1969

Дата смерти

17.01.2022

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Путятино, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.01.2003

Дочь: Зенкина Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Зенкина Любовь Алексеевна

Береговое, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зенкина Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Калинкина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенкин Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Калинкина Валентина

Смерть
17.01.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close