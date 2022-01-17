Зенкин Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.06.1969
Дата смерти17.01.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.2003
Дочь: Зенкина Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Зенкина Любовь Алексеевна
Береговое, Путятинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зенкина Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Калинкина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калинкина Валентина
Смерть
17.01.2022