Тихонов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения18.03.1916
Дата смерти02.06.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1916
Отец: Тихонов Иван Васильевич
Мать: Тихонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.06.1945
Дочь: Тихонова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Тихонова Анна Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.12.1954
Дочь: Кичко Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Тихонова Анна Петровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.06.2001