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Тихонов Алексей Иванович

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Место рождения

Догадино, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.03.1916

Дата смерти

02.06.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1916

Отец: Тихонов Иван Васильевич

Мать: Тихонова Анна Ивановна

Догадино, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.06.1945

Дочь: Тихонова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Тихонова Анна Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.12.1954

Дочь: Кичко Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Тихонова Анна Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
02.06.2001
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