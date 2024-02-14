Хуснутдинова Гайнихаят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинова Гайнихаят

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуснутдинов Низаметдин

Рождение ребёнка
25.06.1910

Сын: Богданов Фаррахетдин Низаметдинович

Отец ребёнка: Хуснутдинов Низаметдин

Рождение ребёнка
10.06.1922

Сын: Богданов Мубаракш Низаметдинович

Отец ребёнка: Хуснутдинов Низаметдин

Смерть
Неизвестно

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