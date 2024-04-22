Удалова Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Около 1873
Рождение ребёнка
1874
Сын: Удалов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Удалов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Удалов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Удалова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Удалов Василий Федорович
Смерть
Неизвестно