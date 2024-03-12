Калмыкова Клавдия Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова Клавдия Корнеевна

Место рождения

ст. Прочноокопская, Новокубанский район, Краснодарский край

Дата рождения

09.05.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1932

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ткаченко Ирина Михайловна

ст. Прочноокопская, Новокубанский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.08.1961

Дочь: Калмыкова Алла Леонидовна

Отец ребёнка: не указан

ст. Прочноокопская, Новокубанский район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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