Калмыкова Клавдия Корнеевна
Место рожденияст. Прочноокопская, Новокубанский район, Краснодарский край
Дата рождения09.05.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1932
Отец: скрыто настройками приватности
ст. Прочноокопская, Новокубанский район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.08.1961
Дочь: Калмыкова Алла Леонидовна
ст. Прочноокопская, Новокубанский район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно