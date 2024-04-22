Сеферов Левтер Александрович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1819
p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Варвара Левтеровна
Мать ребёнка: Сеферова Василина Михайловна
p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Агафья Левтеровна
Мать ребёнка: Сеферова Василина Михайловна
p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анастасия Левтеровна
Мать ребёнка: Сеферова Василина Михайловна
p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно