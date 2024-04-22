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Сеферов Левтер Александрович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Сеферов Александр Константинович

Мать: Сеферова Хурсы /Фурси

p.c.1835, ГАДО, ф.131, оп.1, д.97. p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Варвара Левтеровна

Мать ребёнка: Сеферова Василина Михайловна

p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Агафья Левтеровна

Мать ребёнка: Сеферова Василина Михайловна

p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анастасия Левтеровна

Мать ребёнка: Сеферова Василина Михайловна

p.c.1850, ГАДО, ф.131, оп.1, д.106.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеферова Василина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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