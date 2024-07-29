Казаков Дмитрий (Матюшка) Сисоевич
Место рожденияд. Ошап
Дата рожденияДо 1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1678
Отец: Казаков Сисой
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1665
Сын: Казаков Прокопий (Пронка) Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1668
Сын: Казаков Климент (Климка) Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1671
Сын: Казаков Лев (Левка) Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1675
Сын: Казаков Афанасий (Афонка) Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно