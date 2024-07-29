Казаков Дмитрий (Матюшка) Сисоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Дмитрий (Матюшка) Сисоевич

Место рождения

д. Ошап

Дата рождения

До 1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1678

Отец: Казаков Сисой

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1665

Сын: Казаков Прокопий (Пронка) Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1668

Сын: Казаков Климент (Климка) Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1671

Сын: Казаков Лев (Левка) Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Казаков Афанасий (Афонка) Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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