Якк (Бутковская) Антонина Григорьевна
Место рожденияВоскресенка Тисульский Кемеровская
Дата рождения16.10.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Воскресенка Тисульский Кемеровская
Рождение ребёнка
29.07.1948
Сын: Якк Павел Петрович
Отец ребёнка: Якк Пётр Антонович
Воскресенка Тисульский Кемеровская
Смерть
Неизвестно