Якк (Бутковская) Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкк (Бутковская) Антонина Григорьевна

Якк (Бутковская) Антонина Григорьевна

avatar

Место рождения

Воскресенка Тисульский Кемеровская

Дата рождения

16.10.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенка Тисульский Кемеровская
Рождение ребёнка
29.07.1948

Сын: Якк Павел Петрович

Отец ребёнка: Якк Пётр Антонович

Воскресенка Тисульский Кемеровская
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close