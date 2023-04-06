Мартынова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова Агафья

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Мартынов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Мартынов Андрей Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Мартынов Егор Андреевич

Отец ребёнка: Мартынов Андрей Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Мартынов Ферапонт Андреевич

Отец ребёнка: Мартынов Андрей Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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