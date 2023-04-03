Петренко Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетренко Владимир

Петренко Владимир

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1965

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.08.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
25.04.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Развод
1989

Жена: скрыто настройками приватности

Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
Неизвестно
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close