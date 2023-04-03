Петренко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1965
Дата смерти2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.08.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.04.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1989
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
2010