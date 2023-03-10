Коврижных Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Коврижных Илья
Отец ребёнка: Коврижных Тихон
Рождение ребёнка
1718
Сын: Коврижных Поликарп
Отец ребёнка: Коврижных Тихон
Рождение ребёнка
1720
Сын: Коврижных Трифон
Отец ребёнка: Коврижных Тихон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коврижных Тихон
Смерть
Неизвестно