Коврижных Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Марья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1685 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Коврижных Илья

Отец ребёнка: Коврижных Тихон

Рождение ребёнка
1718

Сын: Коврижных Поликарп

Отец ребёнка: Коврижных Тихон

Рождение ребёнка
1720

Сын: Коврижных Трифон

Отец ребёнка: Коврижных Тихон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коврижных Тихон

Смерть
Неизвестно
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