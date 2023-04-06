Иван большой Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1774 ст.
Дата смертиМежду 1850 и 1854 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1774 ст.
Отец: Афанасий Иванов
Ист.: Ревизские сказки по 6 и 7 ревизиям за 1811 и 1816 гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20 и Д.177)
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Дарья Филиппова
Ист.: Ревизские сказки по 7 ревизии за 1816г. (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.177)
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Епифан Иванов
Мать ребёнка: Дарья Филиппова
Ист.: Ревизские сказки по 6 и 7 ревизиям за 1811 и 1816 гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20 и Д.177)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Филиппова
Смерть
Между 1850 и 1854 ст.