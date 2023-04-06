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Иван большой Афанасьев

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

Между 1850 и 1854 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Афанасий Иванов

Мать: Евдокия (Авдотья) Павлова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ист.: Ревизские сказки по 6 и 7 ревизиям за 1811 и 1816 гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20 и Д.177)
Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Дарья Филиппова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ист.: Ревизские сказки по 7 ревизии за 1816г. (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.177)
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Епифан Иванов

Мать ребёнка: Дарья Филиппова

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ист.: Ревизские сказки по 6 и 7 ревизиям за 1811 и 1816 гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20 и Д.177)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Филиппова

Смерть
Между 1850 и 1854 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
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