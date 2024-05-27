Лугинина (Шабанова) Устиния Архипова
Место рожденияКамышловская округа, шаблишская волость, д.Черновская
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Лугинина) Елена Максимова
Отец ребёнка: Лугинин Максим Сергеев
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Лугинин Максим Сергеев
Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно