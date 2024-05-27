Лугинина (Шабанова) Устиния Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лугинина (Шабанова) Устиния Архипова

Место рождения

Камышловская округа, шаблишская волость, д.Черновская

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Максим Сергеев

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Лугинина) Елена Максимова

Отец ребёнка: Лугинин Максим Сергеев

Рождение ребёнка
1829

Сын: Лугинин Герасим Максимов

Отец ребёнка: Лугинин Максим Сергеев

Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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