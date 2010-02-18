Косицын Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1941
Дата смерти18.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1941
Рождение ребёнка
30.03.1963
Сын: Косицын Игорь Александрович
Мать ребёнка: Косицына Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
22.02.1971
Сын: Косицын Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Косицына Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
12.11.1977
Сын: Косицын Павел Александрович
Мать ребёнка: Косицына Светлана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2010