Косицын Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосицын Александр Владимирович

Косицын Александр Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1941

Дата смерти

18.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1941

Отец: Косицын Владимир Ефимович

Мать: Косицына Галина Сергеевна

Рождение ребёнка
30.03.1963

Сын: Косицын Игорь Александрович

Мать ребёнка: Косицына Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
22.02.1971

Сын: Косицын Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Косицына Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
12.11.1977

Сын: Косицын Павел Александрович

Мать ребёнка: Косицына Светлана Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косицына Светлана Николаевна

Смерть
18.02.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close