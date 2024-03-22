Казанник Анна Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанник Анна Лаврентьевна

Казанник Анна Лаврентьевна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1830

Дата смерти

01.07.1885

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1849

Муж: Казанник Филипп Федорович

Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Феодора Филипповна

Отец ребёнка: Казанник Филипп Федорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Казанник Вонифатий Филиппович

Отец ребёнка: Казанник Филипп Федорович

Криски, Чернігівська область
Место жительства
1850
Криски, Чернігівська область
дом №93
Рождение ребёнка
1864

Сын: Казанник Харитон Филиппович

Отец ребёнка: Казанник Филипп Федорович

Криски, Чернігівська область
Смерть
01.07.1885
Криски, Чернігівська область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close