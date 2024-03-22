Казанник Анна Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти01.07.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
Около 1849
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Феодора Филипповна
Отец ребёнка: Казанник Филипп Федорович
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Казанник Вонифатий Филиппович
Отец ребёнка: Казанник Филипп Федорович
Место жительства
1850
дом №93
Рождение ребёнка
1864
Сын: Казанник Харитон Филиппович
Отец ребёнка: Казанник Филипп Федорович
Смерть
01.07.1885
Причина смерти: Естественная смерть/старость