Зайцев Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1936
Дата смерти14.07.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1936
Отец: Зайцев Иван
Рождение ребёнка
20.05.1967
Дочь: Гераськина Галина Александровна
Мать ребёнка: Зайцева Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.08.1969
Дочь: Кашкина Нина Александровна
Мать ребёнка: Зайцева Наталья Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1996