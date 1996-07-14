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Зайцев Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1936

Дата смерти

14.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1936

Отец: Зайцев Иван

Мать: Зайцева Евгения Мироновна

Рождение ребёнка
20.05.1967

Дочь: Гераськина Галина Александровна

Мать ребёнка: Зайцева Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.08.1969

Дочь: Кашкина Нина Александровна

Мать ребёнка: Зайцева Наталья Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Наталья Дмитриевна

Смерть
14.07.1996
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