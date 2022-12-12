Корелина (Мумрикова) Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корелина (Мумрикова) Агафья Алексеевна

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Место рождения

Пермская губерния, Камышловский у., д. Брод

Дата рождения

1875

Дата смерти

1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Камышловский у., д. Брод
Рождение ребёнка
15.01.1895 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
12.10.1896 ст.

Сын: Корелин Артемий Захарович

Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич

Пермская губ., Камышловский уезд, Каменский завод
Рождение ребёнка
09.01.1898 ст.

Сын: Корелин Иван Захарович

Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
12.11.1901 ст.

Дочь: Августа Захаровна

Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
21.12.1902 ст.

Дочь: Сохранова Анастасия Захаровна

Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1903 ст.

Сын: Корелин Петр Захарович

Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
03.01.1905 ст.

Сын: Корелин Георгий Захарович

Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1907 ст.

Сын: Корелин Григорий Захарович

Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1909

Сын: Корелин Даниил Захарович

Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1911 ст.

Дочь: Антонина Захаровна

Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Корелин Алексей Захарович

Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич

Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Захар Николаевич

Смерть
1923
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
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