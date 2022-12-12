Корелина (Мумрикова) Агафья Алексеевна
Место рожденияПермская губерния, Камышловский у., д. Брод
Дата рождения1875
Дата смерти1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Камышловский у., д. Брод
Рождение ребёнка
15.01.1895 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
12.10.1896 ст.
Сын: Корелин Артемий Захарович
Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич
Пермская губ., Камышловский уезд, Каменский завод
Рождение ребёнка
09.01.1898 ст.
Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
12.11.1901 ст.
Дочь: Августа Захаровна
Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
21.12.1902 ст.
Дочь: Сохранова Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1903 ст.
Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
03.01.1905 ст.
Сын: Корелин Георгий Захарович
Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1907 ст.
Сын: Корелин Григорий Захарович
Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1911 ст.
Дочь: Антонина Захаровна
Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Корелин Алексей Захарович
Отец ребёнка: Корелин Захар Николаевич
Пермская губерния, Камышловский у., Каменский завод
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1923
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область