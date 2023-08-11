Иган Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иган Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1946

Дата смерти

17.06.1975

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1968

Дочь: Иган Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Иган Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.06.1969

Сын: Иган Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Иган Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.09.1970

Дочь: Иган Лиза Николаевна

Мать ребёнка: Иган Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.05.1972

Сын: Иган Николай Николаевич

Мать ребёнка: Иган Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.02.1974

Дочь: Иган Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Иган Анастасия Дмитриевна

Смерть
17.06.1975

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