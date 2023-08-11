Иган Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1946
Дата смерти17.06.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1968
Дочь: Иган Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Иган Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.06.1969
Мать ребёнка: Иган Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.09.1970
Дочь: Иган Лиза Николаевна
Мать ребёнка: Иган Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.05.1972
Мать ребёнка: Иган Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.02.1974
Дочь: Иган Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Иган Анастасия Дмитриевна
Смерть
17.06.1975