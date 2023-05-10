Степанов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1814 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1839

Отец: Евсевиев Стефан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
21.02.1869

Жена: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1886 ст.

Дочь: Егорова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Феодора

Рябово, Хваловская волость, Новоладожский уезд
Смерть
Неизвестно
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