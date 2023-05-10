Степанов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1839
Отец: Евсевиев Стефан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1886 ст.
Дочь: Егорова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Феодора
Рябово, Хваловская волость, Новоладожский уезд
Смерть
Неизвестно