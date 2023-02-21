Сотников Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сотников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сотникова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Сотникова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сотников Владимир Викторович
Мать ребёнка: Сотникова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сотникова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сотников Вячеслав Викторович
Мать ребёнка: Сотникова Надежда
Смерть
Неизвестно