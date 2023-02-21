Сотников Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотников Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сотников Иван

Мать: Сотникова Анастасия Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сотникова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Сотникова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сотников Владимир Викторович

Мать ребёнка: Сотникова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сотникова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сотников Вячеслав Викторович

Мать ребёнка: Сотникова Надежда

Смерть
Неизвестно
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