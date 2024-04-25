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Якименко Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1982

Отец: Якименко Павел Арнольдович

Мать: Якименко Алла Михайловна

Бракосочетание
28.01.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.08.2006

Дочь: Якименко Кристина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.07.2014

Сын: Якименко Артемий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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