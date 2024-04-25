Якименко Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1982
Бракосочетание
28.01.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.08.2006
Дочь: Якименко Кристина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.2014
Сын: Якименко Артемий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва