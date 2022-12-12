Исакова Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Исаков Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Исаков Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Рапакова Августа Дмитриевна
Отец ребёнка: Исаков Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1891 ст.
Сын: Исаков Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Исаков Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исакова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Исаков Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно