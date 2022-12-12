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Исакова Анна Александровна

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Место рождения

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Исаков Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Исаков Дмитрий Михайлович

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Рапакова Августа Дмитриевна

Отец ребёнка: Исаков Дмитрий Михайлович

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891 ст.

Сын: Исаков Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Исаков Дмитрий Михайлович

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исакова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Исаков Дмитрий Михайлович

Лахмино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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