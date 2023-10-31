Данилов Александр Анфиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Александр Анфиногенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Анфиноген

Мать: Данилова Мать

Рождение ребёнка
18.03.1925

Сын: Данилов Александр Александрович

Мать ребёнка: Данилова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1928

Дочь: Данилова Раиса Александровна

Мать ребёнка: Данилова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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