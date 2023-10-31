Данилов Александр Анфиногенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Анфиноген
Мать: Данилова Мать
Рождение ребёнка
18.03.1925
Сын: Данилов Александр Александрович
Мать ребёнка: Данилова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1928
Дочь: Данилова Раиса Александровна
Мать ребёнка: Данилова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно