Сергеенков Малах Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеенков Малах Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1912

Дочь: Гомонова Анна Малаховна

Мать ребёнка: Сергеенкова Евдокия Андреевна

Белая Дуброва, Костюковичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеенкова Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
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