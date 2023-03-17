Сергеенков Малах Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1912
Дочь: Гомонова Анна Малаховна
Мать ребёнка: Сергеенкова Евдокия Андреевна
Белая Дуброва, Костюковичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно