Аф.я — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аф.я

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1719 г.р.

Мать

1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Степан Дмитриевич

Мать: Дарья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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