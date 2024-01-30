Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Аф.я
Аф.я
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1747
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Степан Дмитриевич
1719 г.р.
Мать
Дарья Михайловна
1723 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец:
Степан Дмитриевич
Мать:
Дарья Михайловна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия