Малахова Марина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1997
Сын: Малахов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Малахов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
29.01.2000
Сын: Малахов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Малахов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
13.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малахов Александр Владимирович