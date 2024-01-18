Малахова Марина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Марина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1997 г.р.
2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1997

Сын: Малахов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Малахов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
29.01.2000

Сын: Малахов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Малахов Александр Владимирович

Рождение ребёнка
13.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малахов Александр Владимирович

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