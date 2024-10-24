Матрена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Исакович
Рождение ребёнка
12.07.1838
Дочь: Марина Петровна
Отец ребёнка: Петр Исакович
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно