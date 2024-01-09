Плотников Никифор Гавриилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Никифор Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плотников Гавриил

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Николай Никифорович

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Валентин Никифорович

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плотникова - Янкушевич Нина Никифоровна

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Анна Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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