Плотников Никифор Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плотников Гавриил
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Николай Никифорович
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Валентин Никифорович
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плотникова - Янкушевич Нина Никифоровна
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Анна Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Матвеевна
Смерть
Неизвестно