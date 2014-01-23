Цуканов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1958
Дата смерти23.01.2014
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1958
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.10.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.01.2014