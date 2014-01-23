Цуканов Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦуканов Сергей Иванович

Цуканов Сергей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1958

Дата смерти

23.01.2014

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

PT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1958

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.10.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.01.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close